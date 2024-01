Dragon Ball: il cosplay di Bulma avventuriera enjinight si mostra con e senza costume

Dragon Ball è famoso per i suoi combattimenti, le trasformazioni e i poteri speciali dei personaggi, ma ci sono anche molti personaggi che non sono mai stati in grado di dire la propria nel mezzo della battaglia, ma non per questo si sono tirati indietro di fronte a un'avventura. Un esempio di questi personaggi possiamo vederlo nel cosplay di Bulma avventuriera realizzato da enjinight.

enjinight propone uno scatto doppio, con e senza cosplay, che ci permette di vedere la donna nei suoi abiti "civili" e in versione modella, in questo caso specifico col cosplay di Bulma. Questa versione di Bulma è inoltra una delle più complesse in quanto il costume è composto da molti pezzi con tanti dettagli. Proprio per questo, però, è spesso uno dei cosplay più interessanti da osservare.

Cosa ne pensate del cosplay di Bulma realizzato da enjinight?