Senua's Saga: Hellblade 2: le recensioni interne sono sopra il 90, per un'indiscrezione

Le recensioni interne

Per "valutazioni interne", o più propriamente mock review (recensioni simulate), si intendono delle vere e proprie recensioni che spesso gli editori commissionano a terzi, anche membri della stampa specializzata, per avere un'idea della qualità di un gioco prima che arrivi sul mercato e per sapere come indirizzare il marketing. Normalmente sono molto schiette, perché agli editori serve una valutazione il più realistica possibile. Sono molto comuni, soprattutto per le produzioni più grosse, anche se non è detto che diano necessariamente voti in linea con quelli post lancio, considerate le diverse condizioni in cui vengono prodotte.