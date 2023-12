Dragon Ball, il cosplay di Bulma da katsu.ucosplay è in versione estiva

Il buon vecchio Dragon Ball è praticamente una fonte inesauribile di ispirazione per cosplayer, come dimostra anche questo cosplay di Bulma da parte di katsu.ucosplay, che, contrariamente al periodo attuale, risulta decisamente in tema estivo.

Si tratta di un personaggio che ha bisogno di ben poche presentazioni, essendo uno dei primi alleati con cui Goku ha a che fare fin dall'inizio della sua avventura in Dragon Ball, cresciuta poi ed evoluta con il passare degli anni e il progredire della storia. L'interpretazione data da katsu.ucosplay è piuttosto originale, anche se rientra in pieno nello stile tipico della ragazza.

La Bulma in questione sembra trovarsi presso un ambienta marino, forse su una spiaggia, ed è appropriatamente vestita con una sorta di costume da bagno intero su cui campeggia, ovviamente, la scritta "Bulma" che ricorre spesso nei capi indossati dal personaggio.