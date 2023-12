Cosa giocherete questo weekend? Ancora Baldur's Gate 3, God of War Ragnarok o altro?

Praticamente non ci sono state uscite di rilievo nella settimana trascorsa, a parte forse Paranoid , ma ci sono stati vari aggiornamenti interessanti, dunque è possibile che vari titoli siano stati recuperati in questi giorni, in mancanza di lanci di grande spessore.

Ancora Baldur's Gate 3 e altri

Baldur's Gate 3 continua ad essere una scelta molto gettonata

Per gli utenti Xbox, in particolare, Baldur's Gate 3 è ancora di un'uscita decisamente fresca e, considerando lo spessore e le dimensioni del gioco, sicuramente ancora da giocare a lungo, dunque uno dei candidati è sicuramente questo.

Ancora relativamente nuova è anche l'espansione God of War Ragnarok Valhalla, che potrebbe rappresentare un'altra possibilità interessante per molti, considerando la qualità del DLC pubblicato da Sony Santa Monica, che ha aggiunto un bel pezzo di gioco dotato sia di nuovi elementi di storia che di gameplay.

Armored Core VI Fires of Rubicon, un'immagine del gioco

Per il resto, è possibile anche che molti vogliano recuperare Armored Core 6: Fires of Rubicon, considerando che il gioco FromSoftware ha recentemente ricevuto un interessante aggiornamento che implementa un nuovo matchmaking e altre caratteristiche particolarmente tendenti al multiplayer.

Da non sottovalutare anche il DLC dedicato ad Among Us pubblicato per Vampire Survivors, "Emergency Meeting", che potrebbe aver nuovamente attirato diversi giocatori nel bizzarro roguelike di Poncle. A tutto questo si aggiungono ovviamente i soliti grossi titoli forse ancora da sfruttare come Alan Wake 2, Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, Forza Motorsport e Starfield.