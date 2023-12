Rebel Moon, ecco perché il film Netflix è diviso in due parti e avrà una versione integrale

Sappiamo che Rebel Moon è diviso in due parti, ma perché questa scelta? Tutto dipende dalla genesi del progetto sviluppato da Zack Snyder per il suo nuovo film, disponibile appunto a partire dal 22 dicembre su Netflix con la Parte 1, mentre la Parte 2 arriverà il 19 aprile.

"Originariamente la sceneggiatura era stata pensata per un unico film, ma pur sempre un film di Zack: era un tomo da 172 pagine", ha rivelato qualche tempo fa la moglie del regista, Deborah Snyder, ai microfoni di Vanity Fair.

Scott Stuber, presidente della divisione Film di Netflix, ha spiegato loro che sulla piattaforma i film con durata inferiore alle due ore hanno maggior successo, per qualche motivo, anche se per le serie funziona diversamente e gli utenti finiscono spesso per guardarle tutto d'un fiato.

"Se mi chiedi di ridurre la durata a meno di due ore finirò per perdere tutti i personaggi", ha detto Zack Snyder. "Così facendo non te ne importerà di questa gente. È una storia incentrata appunto sui personaggi, sul modo in cui cambiano, sulla redenzione e su ciò per cui si è disposti a combattere."

Da qui l'idea di dividere l'opera in due parti: la prima è disponibile dal 22 dicembre, come detto, mentre per la seconda bisognerà aspettare ancora un po', fino al prossimo 19 aprile.