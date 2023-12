Dragon Ball: il cosplay di Bulma di celaena_cosplay ci aiuta a esprimere un desiderio

Dragon Ball prosegue ancora oggi ma molti appassionati ricordano con affetto soprattutto le prime ricerche delle Sfere del Drago, quando Goku e Bulma esploravano varie regioni del mondo alla ricerca dei magici oggetti. Tra i tanti personaggi che negli anni sono passati in secondo piano vi è proprio Bulma, che in quanto non combattente ha trovato meno spazio. Il mondo del cosplay però non la dimentica e ci permette ad esempio ora di vedere il cosplay di Bulma versione avventuriera realizzato da celaena_cosplay.

celaena_cosplay ci propone una Bulma chiaramente in viaggio alla ricerca delle Sfere del Drago (e ne ha trovata almeno una!), con una tenuta perfetta per un'avventuriera. Possiamo vedere uno scatto e anche un breve video nel quale Bulma ci offre la Sfera del Drago.

Cosa ne pensate del cosplay di Bulma in versione avventuriera realizzato da celaena_cosplay? Il personaggio di Dragon Ball vi piace in questa versione, oppure tra le sue molte altre ne preferite una diversa?