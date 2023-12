Anthem: ex-EA svela le unità vendute; il gioco ha quasi raggiunto le aspettative iniziali

La storia videoludica è costellata da grandi insuccessi, giochi che hanno fallito sin dal primo istante e che non sono stati in grado di migliorare la propria situazione nel corso dei mesi e anni successivi. Uno di questi è Anthem, che pare però essere stato in grado di vendere qualche unità. Precisamente, parliamo di 5 milioni di unità, una cifra non bassissima considerando la pessima ricezione iniziale.

L'informazione arriva dal profilo LinkedIn di Alexandre Scriabine, ex-impiegato di EA che ha lavorato con la compagnia per undici anni prima di lasciarla nel 2021, quando era Director of Global Social Media Engagement.

Come potete vedere qui sopra, Scriabine afferma che il gioco ha venduto 2 milioni di unità nella prima settimana, arrivando a 5 milioni totali in un tempo non meglio precisato. Ovviamente questi non sono dati ufficiali, sebbene provengano da una persona che ha lavorato con la compagnia.