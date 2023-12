Dragon Ball: il cosplay di Bulma di Queen Riot vi porta nel bollente deserto

Dragon Ball ha saputo conquistare gli appassionati grazie ai suoi molti personaggi di alta qualità. Ogni arco narrativo ne propone di nuovi, ma spesso i preferiti degli appassionati sono quelli originali, come Goku e Bulma. La ragazza appare in molte versioni all'interno della saga e anche i cosplay la ricreano in più modi. Ad esempio, possiamo vedere ora il cosplay di Bulma in versione avventuriera realizzato da Queen Riot.

Queen Riot ci propone un cosplay molto fedele al personaggio, con tanti dettagli, alcuni dei quali inseriti personalmente tramite una macchina da cucito. Questo cosplay ci fa perfettamente sentire la voglia di avventura di Bulma, con il deserto di sfondo.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Bulma realizzato da Queen Riot?