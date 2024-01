Un Apple iPhone è sopravvissuto alla caduta da 4800 metri, dopo l'incidente aereo negli USA

Seanathan Bates - Game Designer - ha segnalato tramite il proprio profilo Twitter di aver trovato un Apple iPhone che è sopravvissuto alla caduta da un aereo che viaggiava a oltre 4.800 metri d'altezza. La parte interessante è che lo smartphone è perfettamente integro e con ancora mezza batteria carica.

Facciamo però un passo indietro, nel caso nel quale non siate informati sugli ultimi eventi. Un aereo della linea AlaskaAirlines ha subito un incidente in volo: un portellone laterale si è staccato ed è caduto e l'aereo è stato costretto a tornare a terra in un atterraggio di emergenza. L'apertura del portellone ha causato chiaramente una decompressione e alcuni oggetti non assicurati sono finiti fuori dall'aereo, come questo Apple iPhone. Pare inoltre che si tratti del secondo smartphone trovato. Non ci sono tracce per il momento del portellone.

Si ritiene che lo smartphone provenga dall'aereo perché ha ancora aperta una email con la ricevuta del bagaglio per l'aereo in questione e perché è presente un pezzo di cavo di ricarica ancora connesso al telefono. Il cavo è strappato, come se fosse stato tirato con forza. La zona dove è stato trovato è inoltre quella designata dalla autorità come possibile luogo di caduta del portellone.