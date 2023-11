Pacific Drive, la data di uscita è stata annunciata con un trailer

Pacific Drive verrà pubblicato il 22 febbraio 2024, come annunciato in un nuovo trailer durante il PC Gaming Show: Most Wanted. Il trailer ci ha dato un'altra occhiata al cosiddetto "road-like", che mescola elementi di sopravvivenza come la ricerca di risorse e il crafting con una struttura quasi rogue-like e basata sulla corsa. Si viaggerà attraverso una visione surrealista della Penisola Olimpica, nel Pacifico nord-occidentale dell'America.

Il governo degli Stati Uniti è preoccupato per tutti gli strani avvenimenti che si sono verificati nella penisola e ha preso il controllo dell'area. Dopo che tutti gli altri sono stati evacuati, il vostro compito è quello di dirigervi verso il centro della Zona di Esclusione Olimpica, superando una tempesta soprannaturale sempre più incombente. Durante il viaggio, si svelerà lentamente il mistero di quello che sembra un esperimento scientifico andato storto, e il trailer mostra una serie di aberrazioni da incontrare: grandi globi rossi levitanti, strane apparecchiature scientifiche e molti detriti galleggianti.