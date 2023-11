Path of Exile 2, arrivano il mercenario e un nuovo DLC per il gioco originale

Path of Exile 2 torna finalmente a mostrarsi, questa volta svelando la nuova classe mercenario che abbiamo visto all'opera in una buona ventina di minuti di gameplay. Ma ci sono novità anche per il redivivo Path of Exile che, dopo dieci anni dalla sua uscita, sta per ricevere un nuovo interessante contenuto aggiuntivo. La neozelandese Grinding Gear Games rilancia e stupisce, e ora vi spieghiamo come...

Path of Exile 2 è senza dubbio il piatto forte. Questo nuovo gioco ha già mostrato le sue qualità in più di un'occasione e il mercenario è soltanto l'ultimo di una lunga lista di classi che abbiamo avuto modo di vedere in azione. Tra questi ricordiamo il più recente druido, il monaco, il guerriero, la cacciatrice, la sacerdotessa, tutte classi che gli sviluppatori stanno cercando di differenziare il più possibile, in modo che ogni personaggio permetta stili di gioco completamente diversi tra loro. Il mercenario, con il suo ricco armamentario di balestre e la generosa scelta di proiettili speciali, non fa differenza. La dimostrazione inizia con il mercenario munito di balestra a raffica, in grado di tenere a distanza un gran numero di nemici con la sua veloce potenza di fuoco.

Armi e munizioni

Path of Exile 2: presto sarà possibile provare questo seguito grazie a una nuova beta

La stessa arma può essere utilizzata con dei proiettili incendiari, e con questi più si colpirà lo stesso nemico consecutivamente e più andremo ad alimentare le vampe attorno al suo corpo, causandogli danni sempre più ingenti. Con i proiettili di ghiaccio invece rallenteremo i nemici in arrivo, congelandoli lentamente e generando blocchi di ghiaccio sul loro cammino; a questo punto cambiando modalità di tiro potremo far esplodere il ghiaccio accumulato e danneggiando così anche i nemici nelle vicinanze. Gli effetti di questi proiettili cambiano radicalmente utilizzando un altro tipo di balestra: attraverso un'arma più pesante, il ghiaccio si tramuterà in robuste colonne che bloccheranno i nemici fino a quando non verranno distrutte, il fuoco trasformerà invece l'arma in una sorta di lancia granate, ma naturalmente nello stile visivo di Path of Exile II che in questo caso appariva molto più vittoriano di quanto ci saremmo aspettati. Ma forse il merito, o la colpa, va alle case attorcigliate della mappa mostrata e al lungo e minaccioso spolverino del Mercenario che, dopo questa presentazione, si è subito piazzato nella top 3 dei personaggi che non vediamo l'ora di provare nella prossima e imminente beta.

Le novità, come anticipato, non si fermano a Path of Exile 2, ma coinvolgono anche il mitico Path of Exile del 2013, che nonostante gli anni continua a far impazzire giocatori di tutto il mondo. Nei prossimi giorni uscirà infatti Affliction, ovvero una nuova espansione ricca di novità. Da qui in poi però dovrete scusarmi: sono passati probabilmente nove anni dalla mia ultima partita al gioco e non è stato facile dar senso ai tanti cambiamenti elencati dagli sviluppatori. Il pretesto per queste nuove avventure però è chiaro: verremo infatti spediti nei boschi di Viridian dove troveremo un'intera e sterminata foresta magica afflitta dalla corruzione.

Per avanzare attraverso questa insondabile oscurità dovremo collezionare ed utilizzare i fuochi fatui che troveremo durante l'esplorazione che terminerà proprio quando il buio ci avvolgerà completamente. Esplorando la foresta maledetta troveremo nuovi personaggi, nemici, tesori, boss. Nell'oscurità potremo trovare anche quattro diversi viandanti Azmeri, sopravvissuti alla maledizione, che ci permetteranno di sbloccare nuove specializzazioni. È inoltre possibile sbloccare una nuova classe chiamata Guardiano dei fuochi fatui in grado di donare alla propria arma diverse caratteristiche speciali a seconda delle necessità.