ASUS ROG Falchion RX Low Profile, la recensione della tastiera meccanica a basso profilo

Il prezzo? 189€: una cifra sicuramente alta in termini assoluti, ma che a ben vedere è in linea con la qualità e le caratteristiche del prodotto. Ma andiamo con ordine e partiamo dalle specifiche della Falchion RX Low-Profile.

Sotto la scocca, tanta tecnologia: dagli switch optomeccanici ROG RX Red Low-Profile pre-lubrificati di fabbrica, morbidi e lineari con un click estremamente discreto, alla tripla connettività cablata via USB, Bluetooth o 2,4 GHz a bassa latenza, passando per le infinite personalizzazioni, i pannelli fonoassorbenti e la batteria che arriva a 400 ore di autonomia con le luci spente.

Caratteristiche tecniche

ASUS ROG Falchion RX Low-Profile utilizza un layout compatto al 65% su di una struttura al 60%

In maniera del tutto simile alle soluzioni che abbiamo descritto nella recensione della ROG Falchion Ace, la ASUS ROG Falchion RX Low Profile adotta un fattore di forma al 60% pur preservando le funzionalità di una compatta al 65%, vista la presenza delle frecce direzionali e dei tasti deputati alla navigazione. Il layout è naturalmente ISO ITA, come da tradizione per questo produttore.

I tasti a basso profilo escludono a maggior ragione un design hotswap, che comunque rientra raramente tra le preferenze di ASUS, ma la corsa degli switch optomeccanici ROG RX Red Low-Profile è ben più generosa rispetto alla tastiera di un notebook e fornisce grande soddisfazione alla pressione, con quel click così asciutto e discreto che però si fa acuto quando si batte con una certa convinzione. Le specifiche parlano di un punto di attuazione da 1 millimetro e di 55 gf di forza totale.

La barra RGB superiore della ASUS ROG Falchion RX Low-Profile

La tripla connettività funziona in maniera estremamente intuitiva: è possibile collegare la tastiera utilizzando il cavo USB-C in dotazione, optare per il Bluetooth oppure estrarre dal retro del dispositivo il minuscolo ricevitore wireless per attivare la tecnologia SpeedNova a 2,4 GHz, compatibile peraltro con l'ecosistema Aura Sync.

Dicevamo della barra superiore: si tratta a tutti gli effetti di un display RGB, che nella parte centrale presenta la scritta "Republic of Gamers" e ai due lati una serie di segni che si illuminano e si spengono in maniera progressiva a seconda del comando applicato. Sul retro della tastiera è infatti presente un pulsante che permette di passare da volume, multimedia, retroilluminazione e scroller, con di fianco un touchpad che possiamo sfiorare per controllare tali funzioni.

I selettori posteriori per la modalità di connessione della ASUS ROG Falchion RX Low-Profile

Sempre sul retro, ma nella zona destra, troviamo l'alloggiamento per il già citato adattatore wireless, la porta USB-C e due selettori: uno per impostare la compatibilità con PC o Mac, l'altro per selezionare la modalità di collegamento fra le tre disponibili. Nella confezione della ASUS ROG Falchion RX Low-Profile è inoltre presente una cover con interno gommato, utilizzabile anche come base.

Dicevamo in apertura delle personalizzazioni: utilizzando il solito Armoury Crate è possibile programmare la tastiera tasto per tasto e ovviamente effettuare regolazioni di fino per quanto riguarda la retroilluminazione, che tuttavia può essere pilotata anche senza software, premendo FN e le frecce direzionali per scorrere preset e intensità. Completano il quadro delle caratteristiche un polling rate da 1000 Hz e l'immancabile anti-ghosting NKRO.

Scheda tecnica ASUS ROG Falchion RX Low Profile