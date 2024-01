The Last of Us Parte 2 Remastered, trailer per Joel ed Ellie nella modalità No Return

Joel ed Ellie saranno fra i personaggi selezionabili per la modalità No Return di The Last of Us Parte 2 Remastered, e Naughty Dog ha pensato bene di pubblicare due trailer per mostrarli in azione.

Come si può vedere nel video, Joel è disponibile sia nella versione di The Last of Us Parte 1 sia in quella, più attempata, di The Last of Us Parte 2: in entrambi i casi il suo stile di combattimento lascia poco spazio ai ripensamenti, eliminando gli avversari come un autotreno lanciato a tutta velocità.

Il trailer di Ellie, passato un po' in sordina qualche giorno fa, mostra anch'esso differenti versioni del personaggio, più o meno giovane o addirittura con uno scafandro da astronauta, mentre si libera rapidamente dei suoi nemici nella nuova modalità roguelike della remaster.

Come dichiarato recentemente dagli sviluppatori, la modalità No Return di The Last of Us Parte 2 sarà stressante, non adatta ai deboli di cuore, e queste sequenze così frenetiche e spietate sembrano confermarlo.