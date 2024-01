The Last of Us Parte 2 Remastered: la modalità roguelike è 'stressante, non è per deboli di cuore'

"Non credo che voi ragazzi siate pronti per quanto sia stressante la modalità sopravvivenza in The Last of Us Parte 2 Remastered. Non è consigliata ai deboli di cuore".

The Last of Us Parte 2 Remastered , oltre ai miglioramenti al comparto grafico, includerà una nuova modalità sopravvivenza in stile roguelike chiamata "Senza Ritorno". Un nome più che azzeccato secondo Del Walker, senior character artist di Naughty Dog, che afferma che si tratta di un'esperienza stressante che darà del filo da torcere anche ai giocatori più abili, tanto che la sconsiglia "ai deboli di cuore" .

Cosa sappiamo della modalità Senza Ritorno

Senza Ritorno è probabilmente la novità maggiore di The Last of Us Parte 2 Remastered per PS5 e si tratta di una modalità sopravvivenza slegata dall'avventura con meccaniche roguelike, ovvero in caso di game over i progressi verranno azzerati e i giocatori saranno costretti a iniziare da capo.

Una volta iniziata dovremo farci strada in una serie di livelli generati in maniera procedurale che prevedono sfide differenti e scontri randomizzati, vestendo i panni di uno tra i diversi personaggi giocabili a disposizione, che includono Ellie, Joel, Abby, Tommy e molti altri.

Ognuno di essi sarà caratterizzato da delle caratteristiche e bonus unici. Ad esempio, Manny avrà più punti vita degli altri, Jesse disporrà di un silenziatore, mentre Dina inizierà fin da subito con le ricette per fabbricare trappole e bombe stordenti. Durante Nessun Ritorno sarà possibile potenziare il personaggio e il suo equipaggiamento, ma come già detto, in caso di morte si perderanno tutti i progressi.

Si tratta sicuramente di un'aggiunta interessante al pacchetto e che per molti potrebbe valere da sola il prezzo necessario per effettuare l'upgrade dalla versione PS4 a quella PS5 di The Last of Us Parte 2.

Vi ricordiamo che la remastered sarà disponibile a partire dal 19 gennaio 2024. Sarà possibile acquistare il gioco separatamente al prezzo di 49,99 euro, mentre per chi possiede una copia digitale o fisica dell'originale per PS4 può eseguire l'upgrade al costo di 10 euro. Nel frattempo, ecco le dimensioni del gioco e quando sarà possibile effettuare il preload della versione digitale.