Amazon Audible è gratis a inizio 2024: avete pochi giorni per reclamare l'offerta

Con l'inizio del 2024 è ancora disponibile una interessante promozione di Amazon Italia: il servizio per ascoltare i libri, Amazon Audible, è in offerta nel formato da due mesi ed è possibile reclamarlo in modo completamente gratuito (se rispettate i requisiti, si intende). Avete però ancora pochi giorni perché la scadenza della promozione è fissata per il 7 gennaio 2024 (ore 23.59): dovete solo raggiungere questo indirizzo e verificare l'offerta è valida per voi.

Precisiamo che la promozione di Amazon Audible è accessibile per tutti coloro che non sono mai stati iscritti ad Audible.it oppure per tutti i vecchi clienti che non hanno usato la prova gratuita di 30 giorni negli ultimi 6 mesi.