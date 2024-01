Star Wars Outlaws, Ubisoft corregge Disney sul periodo di uscita

Ubisoft ha corretto Disney in merito al periodo di uscita di Star Wars Outlaws, che la casa di Topolino aveva collocato alla fine dell'anno sul sito dei suoi parchi tematici. Ebbene, per la casa francese la dicitura più corretta al momento rimane un generico 2024.

Ciò significa che il promettente tie-in sviluppato da Massive Entertainment arriverà in una non meglio precisata data da qui ai prossimi dodici mesi, ma anche che Ubisoft vuole riservarsi la libertà di determinare il periodo di uscita di Star Wars Outlaws sulla base del proprio calendario.

Non è un dettaglio da poco, perché come sappiamo fra i giochi in uscita nel 2024 c'è anche un certo Assassin's Creed: Codename Red, che potrebbe fare il proprio debutto in autunno e che l'azienda vuole senz'altro posizionare a una certa distanza da Outlaws.