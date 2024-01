Tutto quello che c'è da sapere su iPhone 16 Pro tra indiscrezioni e render ipotetici

Il più grande vantaggio di uno smartphone più grande è che include spazio sufficiente per incorporare una batteria più capiente. Potrebbe però non essere questo il caso, con Apple che sembra non ancora pronta a seguire l'esempio dei competitor in questo ambito. Sfortunatamente, almeno per iPhone 16 Pro, la batteria proposta da un prototipo è stata elencata con una capacità di 3.355 mAh , segnando un modesto aumento del 2,48 percento rispetto alla cella attuale da 3.274 mAh.

In alcune rappresentazioni precedenti, iPhone 16 Pro mostrava un foro frontale a forma di punch-hole, un design che Apple sembra aver testato. C'è una possibilità che la Dynamic Island venga ridimensionata alle dimensioni del foro, ma la storia passata dei lanci di iPhone ci insegna che solitamente Apple mantiene lo stesso design per alcuni anni prima di introdurre qualcosa di radicalmente diverso.

Lenti, tasti, e obiettivi

Secondo le anteprime vedremo l'ingresso di un nuovo tasto laterale

Il nuovo pulsante che ci viene mostrato sopra, pare sarà adibito alla "cattura" per la registrazione video.

In tal proposito, entrambi i modelli 'Pro' previsti alla fine di quest'anno sembrano dotati di una fotocamera con zoom ottico tetraprisma 5x.

L'anno scorso, solo iPhone 15 Pro Max è stato dotato di questo hardware, per cui con l'arrivo dei nuovi dispositivi, i consumatori potranno ottenere l'upgrade aggiornandosi alla nuova linea senza dover spendere di più per il modello di fascia altissima.

Per quanto riguarda il chipset, anche secondo AppleTrack i modelli premium riceveranno un chip "Pro", il nuovo SoC chiamato A18 Pro. In precedenza, il codice iOS 18 trapelato ha rivelato che Apple non utilizzerà l'A17 Pro nei modelli più economici di iPhone 16, ma opterà per un A18 liscio.

Se A18 è semplicemente un A17 Pro rinominato è qualcosa che scopriremo in futuro; al momento si vocifera che l'azienda potrebbe produrre in serie un silicio completamente diverso.