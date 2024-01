Xbox Series X è al prezzo minimo storico su Amazon Italia, all'inizio del 2024

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una Xbox Series X. Lo sconto segnalato è del 29% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 549.99€. Il prodotto è al prezzo minimo storico per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Prezzo Bomba, 99% recensioni positive negli ultimi 12 mesi (con 1614 valutazioni). A questo prezzo vi è però solo una unità, al momento della scrittura. Se preferite una versione venduta e spedita da Amazon, la potete trovare in basso a destra, come indicato dall'immagine qui sotto.