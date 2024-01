Giochi vintage Nintendo e SEGA, un tesoro ritrovato in un magazzino del Nebraska

Un rivenditore di videogiochi ha trovato un vero e proprio tesoro in un magazzino del Nebraska, dove qualcuno aveva depositato centinaia di giochi vintage per le console Nintendo e SEGA, provenienti dalle rimanenze di un negozio che ha chiuso i battenti nel 1994.

In questo enorme stock sono presenti alcuni fra i videogiochi più rari e ricercati di sempre? Difficile dirlo, visto che chi ha girato il video che trovate qui sotto non conosce evidentemente il concetto di "messa a fuoco", ma immaginiamo che fra i tanti cestoni ritrovati ci sia più di un pezzo di valore.

In effetti alla fine del filmato vengono mostrati un Chrono Trigger per SNES valutato oltre 2400 dollari, un Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time valutato oltre 1400 dollari, un Final Fantasy III valutato oltre 1200 dollari e un Sunset Riders valutato oltre 750 dollari.