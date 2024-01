Final Fantasy 7 Rebirth: Zack avrà un ruolo differente e cruciale nella storia

Tramite le pagine di Game Infomer il team di Square Enix al lavoro su Final Fantasy 7 Rebirth ha offerto qualche nuovo dettaglio e anticipazione su quello che possiamo aspettarci dal secondo capitolo di questa trilogia di remake e in particolare del ruolo che ricoprirà Zack nella storia, che sarà molto differente da quello originale.

Come ormai sicuramente saprete, Final Fantasy 7 Remake ha cambiato alcuni punti della trama dell'originale, in particolare per quanto riguarda il personaggio di Zack Fair e introducendo nell'equazione i Numen, e il sequel Rebirth continuerà su questa linea in quanto, stando al director Naoki Hamaguchi, queste differenze servono per dare nuova linfa alla narrazione e renderla interessante anche per coloro che hanno giocato il titolo del 1997.

"Se ricalchiamo l'originale e rimaniamo esattamente fedeli ad esso, penso che l'esperienza di gioco ne risulti carente", ha detto Hamaguchi. "Con elementi come i Numen o Zack introdotti nel Remake o in Rebirth, i giocatori hanno la sensazione che forse il finale sarà diverso da quello che conosciamo dell'originale e si crea una sorta stupore e attesa. La costruzione del mistero è qualcosa che volevamo davvero che i giocatori sentissero in Rebirth."