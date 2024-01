Epic Games Store: giochi gratis per tutto il 2024, quelli dell'11 e del 18 gennaio forse svelati

Sembra che i giochi gratis in arrivo l'11 e il 18 gennaio 2024 su Epic Games Store siano già stato rivelati dal solito leaker billbil-kun, che negli ultimi giorni è stato particolarmente attivo: stando alle sue informazioni, si tratterebbe di Sail Forth e LOVE. Il nostro ha inoltre affermato che, secondo le sue fonti, il negozio di Epic Games regalerà giochi per tutto il 2024. Molti davano la cosa per scontata, ma in realtà Sweeney e soci hanno sempre confermato la presenza dei regali settimanali anno per anno. Oltretutto il 2024 è l'anno in cui l'Epic Games Store dovrebbe iniziare a diventare profittevole, secondo le stime fatte tempo fa, quindi sarà un periodo cruciale per conoscerne le sorti effettive, che determinerà la continuazione o meno di politiche estremamente generose verso i giocatori come quelle praticate dalla fondazione a oggi.

Tornando ai regali di gennaio, facile prevedere che fossero due titoli indie, dopo la scorpacciata di prodotti di grido avvenuta nel corso delle festività natalizie, quando la piattaforma di Epic Games ha regalato i vari Ghostwire: Tokyo, The Outer Worlds, Saints Row, Ghostrunner e A Plague Tale: Innocence.

Naturalmente c'è da specificare che per ora di confermato non c'è assolutamente nulla. Allo stesso tempo va detto che billbil-kun si è dimostrato sempre affidabile con le sue spifferate, molte relative proprio a Epic Games Store.