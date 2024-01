Epic Games Store: l'imperdibile gioco gratis del 3 gennaio è disponibile, link per il download

Per riscattare A Plague Tale: Innocence e aggiungerlo per sempre alla propria collezione, raggiungete la pagina ufficiale del gioco su Epic Games Store, quindi cliccate sul tasto blu per l'acquisto e completate la transazione a costo zero.

Come sempre è giusto ricordare che il tempo per riscattare il dono giornaliero è limitato. Dovete farlo entro le 17:00 di domani, 4 gennaio 2024 , momento in cui sarà attivato un nuovo gioco gratuito.

Epic Games Store non si ferma e continua a regalare giochi per il periodo festivo. In questo caso il dono è particolarmente ghiotto per chi ama le avventure narrative. Il gioco gratis di oggi, 3 gennaio 2024, è infatti A Plague Tale: Innocence , che potete aggiungere alla libreria senza spendere un centesimo.

Un'avventura narrativa affascinante

A Plague Tale: Innocence è un gioco affascinante

A Plague Tale: Innocence è un'avventura narrativa in cui dovremo guidare i fratelli Amicia e Hugo, in una rocambolesca fuga dall'inquisizione, che vuole mettere le mani sul bambino per sfruttarne i misteriosi poteri. Siamo in un Medioevo cupo e in preda a un'epidemia di ratti assassini, che divorano gli esseri umani desertificando città e villaggi. Riusciranno i due a sopravvivere fino alla fine, capire cosa sta succedendo e ripristinare il buon nome della loro famiglia?

Molti hanno definito A Plague Tale: Innocence come un clone di The Last of Us, ma in verità il titolo di Asobo spicca per la sua forte personalità e per l'originalità della storia raccontata.

Che ne dite, vi è piaciuto il nuovo regalo dell'Epic Games Store?