Dell annuncia i nuovi laptop XPS: 13, 14 e 16 pollici, tutti con Intel Core Ultra

La linea XPS sarà composta quindi da tre laptop diversi; il 13 pollici, l' XPS 13 , a cui si aggiungono i due nuovi modelli da 14 e 16 pollici, rispettivamente l' XPS 14 e l'XPS 16 . Il concetto alla base di questo trio è l'eliminazione delle differenze sostanziali tra modelli per concentrarsi sulle prestazioni, mettendo al centro la produttività. Scopriamo quindi tutti i dettagli emersi dall'annuncio di Dell sui nuovi laptop in arrivo quest'anno.

Dell anticipa i tempi e, prima dell'inizio ufficiale del CES 2024 , che si terrà come di consueto a Las Vegas, presenta ufficialmente i nuovi laptop della linea XPS. Solo due anni fa, Dell aveva presentato l'XPS 13 Plus, riscuotendo un buon successo grazie soprattutto al suo design elegante e al tempo stesso moderno. Forte di questo apprezzamento da parte del pubblico e della critica, Dell ha deciso di perseguire questa scelta di design anche con i nuovi modelli che adesso vedono anche dimensioni diverse oltre ai già conosciuti 13 pollici.

Panoramica generale

La famiglia XPS si presenta con tre nuovi modelli

Il nuovo design dell'XPS adotta un approccio minimalista rimanendo in linea con quanto ha contraddistinto in termini di estetica l'XPS 13 Plus. Adesso la scocca è realizzata in alluminio lavorato CNC, con colorazioni grafite o platino, e il vetro è un Gorilla Glass 3. In tutti i modelli troviamo una fila di tasti touch per passare facilmente tra i comandi multimediali e le funzioni, un touchpad in vetro senza soluzione di continuità con feedback aptico e tasti più grandi che offrono un'esperienza migliore per una digitazione confortevole e fluida.

Ogni nuovo laptop XPS presenta pannelli InfinityEdge OLED, frequenze di aggiornamento variabili e Dolby Vision. Per quanto concerne l'audio vi sono quattro altoparlanti, il supporto a Dolby Atmos e il surround stereo 3D di MaxxAudio Pro di Waves. A completare le caratteristiche che accomunano tutti e tre i modelli, c'è la nuova webcam intelligente Full HD 1080p. Ovviamente vi è anche largo spazio per l'intelligenza artificiale con accelerazione AI integrata nei dispositivi grazie ai processori Intel Core Ultra e Windows 11 come sistema operativo.