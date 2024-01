Volante da corsa Mario Kart Racing Wheel Pro Mini con pedaliera in sconto su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Volante da corsa Mario Kart Racing Wheel Pro Mini con pedaliera compatibile con Nintendo Switch e PC, con anche licenza ufficiale. Lo sconto segnalato è del 31% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 69.99€. Il prodotto non è al prezzo minimo storico per la piattaforma ma la differenza è di circa un euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Mario Kart Racing Wheel Pro Mini, le caratteristiche

Il pacchetto del Mario Kart Racing Wheel Pro Mini

Questo prodotto con licenza ufficiale a tema Mario Kart è compatibile con Nintendo Switch e PC. Dispone di tutti i pulsanti tipici di Nintendo Switch più un pulsante aggiuntivo dedicato al lancio dell'oggetto raccolto in Mario Kart, per giocare in modo unico.

Il pacchetto include anche i pedali analogici e ventose per il fissaggio. Misura 23,2 x 28 x 23 cm. Non è necessario inserire i Joy-Con che possono quindi essere usati da un secondo giocatore per giocare in cooperativa.