Star Wars Outlaws, periodo di uscita ufficiale confermato da Disney

Star Wars Outlaws ha un periodo di uscita ufficiale, confermato da Disney sul sito dei suoi parchi tematici: l'atteso tie-in sviluppato da Massive Entertainment farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S verso la fine del 2024.

"Star Wars Outlaws, il gioco open world di Star Wars, uscirà alla fine di quest'anno", si legge sulla pagina web. "Il titolo permette di esplorare diversi pianeti della galassia, sia iconici che nuovi", continua la descrizione.

"Potrete rischiare tutto nei panni di Kay Vess, un'emergente furfante in cerca di libertà e dei mezzi per iniziare una nuova vita insieme al suo compagno Nix. Se siete disposti a rischiare, la galassia è piena di opportunità."

Come riportato poco fa, Ubisoft promette un open world enorme tra città affolate e spazio profondo per Star Wars Outlaws, dunque parliamo di un progetto particolarmente importante per la casa francese.