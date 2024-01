La tastiera Corsair K55 RGB PRO XT è ora in sconto al prezzo minimo storico su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono una promozione per una tastiera Corsair K55 RGB PRO XT . Lo sconto segnalato è del 22% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato da Amazon è 79.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma considerando la versione venduta e spedita da Amazon Italia.

La tastiera Corsair K55 RGB PRO XT, le caratteristiche

La tastiera Corsair K55 RGB PRO XT dispone di retroilluminazione RGB dinamica dei tasti con dieci effetti luce integrati e la possibilità di personalizzarli tramite il software CORSAIR iCUE. Propone inoltre sei tasti macro dedicati. La protezione da polvere e liquidi è di livello IP42. Dispone di poggiapolsi rimovibile in gomma antiscivolo. Non mancano i tasti dedicati per il volume e la riproduzione multimediale.

Misura 48,1 x 16,7 x 3,6 cm e dispone di 104 tasti. Si tratta di una QWERTY italiana e ha tasti a membrana silenziosi e reattivi.