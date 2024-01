Dragon Ball: Sparking! Zero, nuove immagini con Goku Super Saiyan Blue e i guerrieri Z

Gli scatti come possiamo vedere sono perlopiù dedicati a Goku nella sua forma di Super Saiyan Blue vista nell'anime di Super, ma c'è spazio anche per quell'adorabile bambacione di Majin Bu e inoltre possiamo vedere Piccolo (o Junior nella versione italiana), Crilin, Yamcha e Tenshinhan mentre eseguono le loro tecniche iconiche.

In attesa di scoprire maggiori informazioni su Dragon Ball: Sparking! Zero , Bandai Namco ha condiviso una serie di immagini del nuovo picchiaduro erede della serie Budokai Tenkaichi, che abbiamo raccolto nella galleria sottostante.

Il lancio di Dragon Ball: Sparking! Zero potrebbe non essere lontano

Dragon Ball: Sparking! Zero, inizialmente annunciato come la titolazione occidentale classica "Budokai Tenkaichi", è il nuovo picchiaduro 3D con protagonisti Goku e compagni in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Giusto pochi giorni fa abbiamo visto un trailer esplosivo in occasione dei The Game Awards 2023, mentre nei giorni successivi abbiamo appreso che il gioco è realizzato con l'ausilio del potente Unreal Engine 5 e che è in sviluppo da 5 anni.

Il lancio per il momento è fissato durante un periodo non precisato del 2024, tuttavia le dimensioni del gioco pare siano già trapelate dall'Xbox Store, segno che forse il lancio potrebbe avvenire già nella prima metà dell'anno.