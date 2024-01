The Sinking City, Frogwares è ora l'unico publisher del gioco: nuova versione in arrivo

Frogwares ha riacquisito tutti i diritti di The Sinking City ed è ora l'unico publisher del gioco su tutte le piattaforme, dopo le polemiche che hanno accompagnato il progetto nel corso degli ultimi anni.

Come forse ricorderete, tempo fa Frogwares ha accusato Nacon di aver piratato The Sinking City e di averlo messo su Steam, ma ora la faccenda è finalmente risolta e il team ha annunciato l'arrivo a breve di una nuova versione riveduta e corretta dell'avventura in stile lovecraftiano.

Ci sono però delle importanti precisazioni per i possessori del gioco: la nuova versione di The Sinking City non sarà compatibile con i vecchi salvataggi, ma verrà data la possibilità di eseguire anche la versione originale fino al 28 febbraio, tempo limite per completare la campagna.