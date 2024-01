Epic Games Store: il gioco gratis del 2 gennaio è disponibile, link per il download

Come al solito vi ricordiamo che avete poco tempo per aggiungere alla vostra collezione su Epic Games Store il gioco in questione, per la precisione entro le 17:00 di domani, 3 gennaio 2024 . Una volta riscattato sarà parte della vostra libreria per sempre, senza alcun limite di tempo o costi aggiuntivi. Potrete raggiungere la pagina dedicata a 20 Minutes Till Dawn a questo indirizzo .

Un survival che ricorda molto Vampire Survivors

20 Minutes Till Dawn è survival roguelite in cui dovremo affrontare orde infinite di creature che si nascondono nell'oscurità. Create costruzioni dinamiche con una varietà di armi, rune e abilità speciali per sopravvivere per 20 minuti.

Definito da molti come un rivale di Vampire Survivors, nel gioco potremo utilizzare un buon numero di personaggi differenti e con abilità uniche, come un piromante armato di fucile oppure un ninja che usa pugnali volanti per trapassare i nemici. Ogni eroe ha il proprio gameplay e ci sono oltre cinquanta potenziamenti da scegliere.

Che ne pensate, avete gradito il nuovo regalo dell'Epic Games Store?