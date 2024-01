EarthBound festeggia 30 anni, Nintendo ha dei piani per celebrare l'anniversario

Con un post pubblicato su X | Twitter, Nintendo ci ricorda che EarthBound (in Giappone Mother 2) nel 2024 festeggerà il suo trentesimo anniversario dalla pubblicazione, citando anche una serie di novità e iniziative in arrivo nel corso dell'anno per omaggiare il gioco e, chissà, magari tra queste ci sarà anche qualche sorpresa per i fan.

La serie Earthbound / Mother

La serie Mother è diventata un cult grazie alla sua ambientazione moderna, lo stile umoristico, le tematiche profonde e anche una serie di meccaniche originali mescolate a quella dei JRPG classici dell'epoca.

EarthBound è stato pubblicato su SNES in Giappone nell'ormai lontano 27 agosto del 1994, in USA nel giugno del 1995, mentre in Europa abbiamo dovuto attendere la conversione per Nintendo 3DS del 2016. Si tratta del secondo capitolo della serie Mother, dopo EarthBound Beginnings del 1989 e seguito da Mother 3.

Se non avete mai giocato la serie, i primi due capitoli sono inclusi nel catalogo dell'abbonamento Nintendo Switch Online. Mother 3 invece è stato pubblicato su Game Boy Advance nel 2006 ma non è mai arrivato in Occidente, nonostante le richieste degli appassionati.