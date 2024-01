Metacritic ha svelato i 20 migliori giochi di PlayStation del 2023, con pochi first party

Metacritic sta continuando a pubblicare le sue classifiche del 2023. Oggi tocca a PlayStation di cui possiamo leggere la top 20 dell'anno appena trascorso, quantomeno a livello di medie voto.

Senza grosse sorprese, Baldur's Gate 3 è in prima posizione, mentre la seconda è davvero interessante, visto che si parla di Tetris Effect: Connected, l'ultima versione del classico dei puzzle game.

La prima esclusiva PlayStation spunta in sesta posizione, ossia Marvel's Spider-Man 2, seguito da Moss: Book II. Quest'ultimo è disponibile per PS VR2.

Come per le classifiche di Nintendo Switch e di Xbox, il criterio seguito per la selezione è stato il seguente: per entrare in classifica i giochi devono avere almeno sette recensioni di critici professionisti ed essere elegibili per l'inclusione.