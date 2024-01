Metal Gear Solid: Konami lavora a un remake per PS5 da anni, secondo un report

Il portale spagnolo afferma che Konami sta lavorando da anni al remake di Metal Gear Solid e che dovrebbe trattarsi di "un gioco che verrà pubblicato solo su PS5, non arriverà su PS4". Non è chiaro tuttavia se stiamo parlando di una vera e propria esclusiva Sony o se tale affermazione indica semplicemente che il progetto è in lavorazione solo per piattaforme di attuale generazione.

Un rumor da prendere con le molle

Chiaramente quella di Arena Jugones è una soffiata da prendere assolutamente con le pinze, per quanto in passato alcune di quelle lanciate dal portale spagnolo si sono rivelate esatte. Tra le più recenti ad esempio, c'è quella relativa a un DLC di God of War: Ragnarok, che effettivamente si è concretizzato con Valhalla.

C'è da dire che Konami ha dimostrato grande interesse per dare nuova linfa ai suoi franchise principali, come quelli di Silent Hill e Metal Gear. Di quest'ultimo è stato annunciato Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, il remake del capitolo con protagonista Naked Snake ed è uscita pochi mesi fa la Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 che include i primi capitoli della serie, con diversi indizi che suggeriscono l'arrivo anche di una seconda raccolta nei prossimi mesi o anni. Insomma, non è da escludere che nei piani di Konami ci sia anche un remake di quello che forse è il capitolo più amato in assoluto dai fan della serie.