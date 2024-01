Resident Evil 4 su iPhone 15 Pro, l'analisi di Digital Foundry: ancora non ci siamo

Resident Evil è protagonista dell'ultima analisi tecnica di Digital Foundry, che ha testato il gioco su iPhone 15 Pro trovandolo senz'altro migliore rispetto alla conversione di Village, ma ancora molto distante dall'eccellenza.

Come abbiamo scritto nel nostro provato di Resident Evil 4 per iPhone, Capcom ha prestato maggiore attenzione e smussato alcuni spigoli, ma l'esperienza è soggetta a cali di frame rate e risulta piuttosto macchinosa laddove si utilizzino i comandi touch.

In termini puramente visivi, pare si sia sceso a grossi compromessi sulla risoluzione, che in alcune sequenze sembra addirittura pari a 300p e viene probabilmente upscalata a 720p utilizzando le tecnologie a disposizione di iPhone, ma la sensazione è quella di trovarsi di fronte a una riduzione per Nintendo Switch di RE4.