The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom primo nella top 20 del 2023 di Opencritic

Con l'inizio del 2024 la classifica dei giochi migliori del 2023 di Opencritic è diventata definitiva e possiamo quindi vedere la top 20 del noto aggregatore di voti della critica, principale concorrente di Metacritic. In prima posizione troviamo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con una media voto di 96, seguito da Baldur's Gate 3, anch'esso a 96.

La top 20 di Opencritic del 2023

Baldur's Gate 3 si è conteso la media voto più alta dell'anno con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 96 Baldur's Gate 3 - 96 Metroid Prime Remastered - 94 Asgard's Wrath 2 - 93 Videoverse - 92 Resident Evil 4 (2023) - 92 Against The Storm - 92 Tents and Trees - 92 Street Fighter 6 - 92 Super Mario Bros. Wonder - 91 8-Bit Adventures 2 - 91 Turbo Overkill - 91 Marvel's Spider-Man 2 - 90 Xenoblade Chronicles 3: Future Redeemed - 90 Jack Jeanne - 90 Pizza Tower - 90 Let's! Revolution! - 90 Slay the Princess - 90 Dave the Diver - 90 Path of the Midnight Sun - 89

Come potete osservare, si tratta di una top 20 eccezionale, con ben diciannove giochi con una media voto di 90 o più. Per amore di confronto, nel 2022 a superare i 90 erano stati solo otto titoli, con Elden Ring in testa con 95, mentre nel 2021 i giochi sopra il 90 erano stati solo due.

Interessante anche il fatto che la natura di Opencritic faccia apparire in classifica non solo i soliti noti, ma anche titoli meno conosciuti come Videoverse, Asgard's Wrath 2, Tents and Trees e Against the Storm, per citarne alcuni.