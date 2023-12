Resident Evil 4 Remake, l'iPhone mostra i muscoli

Qualche settimana fa abbiamo assistito alla prima tappa di quel vero e proprio piccolo miracolo tecnologico che ha permesso a videogiochi tripla A di arrivare su iPhone 15 Pro e Pro Max: Resident Evil Village di Capcom ha infatti aperto la strada per lo sfruttamento dell' eccezionale potenza del SoC A17 Pro in questo ambito, permettendo a tutti gli effetti di giocare a un prodotto per console di attuale generazione su un dispositivo che può entrare nella tasca dei pantaloni.

Un villaggio da cartolina

Su iPhone i compromessi grafici si notano soprattutto passando a schermi più grandi

La prima cosa che siamo andati a vedere, lo ammettiamo, sono le opzioni grafiche: il recente ricordo del pasticcio fatto con Resident Evil Village, dove la presenza di tutti i settaggi della versione PC aveva creato grossi problemi tanto alla accessibilità quanto alle prestazioni del gioco, confondendo non poco un'utenza non certamente avvezza a questo genere di complessità, ci aveva lasciato una certa curiosità nel vedere come Capcom si sarebbe comportata stavolta.

Ebbene, la strada scelta stavolta è praticamente opposta, visto che in questa conversione quasi non esistono settaggi grafici da modificare, se si esclude l'attivazione dell'HDR. Certo si può agire poi sulla luminosità, il colore e il motion blur, ma si tratta di elementi secondari che cambiano poco la sostanza delle cose. La decisione è, perlomeno sul piano ideale, corretta dal nostro punto di vista: il senso dovrebbe essere quello di trovarsi di fronte già in partenza alla versione migliore possibile del gioco sullo specifico hardware, senza dover impazzire tra i settaggi e tentativi per riuscire a trovare la quadra. Inoltre questo approccio più "semplice" consente una gestione migliore della RAM, che al contrario in Village portava a frequenti crash se venivano impostati i settaggi grafici più impegnativi.

Passiamo quindi all'analisi tecnica delle prestazioni di Resident Evil 4 su iPhone, che è un fattore ovviamente particolarmente interessante per osservare come l'A17 Pro sia in grado di gestire un titolo parecchio più recente di Resident Evil Village. La risoluzione scelta da Capcom per l'iPhone è 1560 x 720, fissa e non modificabile come già detto poco sopra. Si tratta di un valore più che discreto per uno schermo da 6,1" (o 6,7" nel caso di iPhone 15 Pro Max), ma che diventa meno soddisfacente nel caso in cui si usi un adattatore Usb-C/Hdmi per riprodurre il gioco su un monitor più grande o una TV.

Detto questo, è chiaro che sia stato necessario scendere ad alcuni compromessi nella conversione, perché il SoC Apple è sì estremamente potente per un hardware mobile, ma non così tanto da entrare in competizione con quelli dei sistemi da gioco dedicati sotto questo punto di vista. Inoltre anche il fattore ottimizzazione, di cui parleremo in seguito, può entrare sicuramente in gioco: d'altra parte stiamo parlando di una delle prime conversioni proposte all'interno di questo nuovo slancio nel mondo del gaming di Apple.

I caratteri dei menu sul piccolo schermo di iPhone 15 Pro sono quasi illeggibili

Tornando sul discorso, per quanto riguarda invece il frame rate Resident Evil 4 su iPhone ha un tetto a 30 fps che rimane piuttosto stabile in una buona fetta delle situazioni presentate. Dove però la complessità delle ambientazioni si fa superiore e magari sono presenti numerosi nemici contemporaneamente, non è raro vedere scendere il valore attorno ai 20 fps o poco più, con un impatto evidente anche sul gameplay. Ancora peggio usando il fucile da cecchino per mirare a bersagli lontani: qui si assiste a un vero e proprio crollo, ma pensiamo e speriamo che Capcom sia in grado di correggere il problema nei prossimi aggiornamenti dell'app perché si tratta piuttosto evidentemente di un bug.