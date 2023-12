LEGO Animal Crossing: trapelano in rete le immagini dei primi set in arrivo nel 2024

Sono apparse in rete delle presunte immagini dei primi set LEGO Animal Crossing in arrivo nei negozi durante il corso del 2024.

I set erano stati annunciati ufficialmente da Nintendo e LEGO alcuni mesi fa, grazie alla salda partnership che si è creata tra le due compagnie dopo i successi ottenuti con LEGO Super Mario e Donkey Kong, ma per il momento non sono state divulgate ulteriori informazioni.

In compenso le immagini condivise da Jay Ong su X | Twitter mostrano le box art dei primi set in arrivo nei prossimi mesi, il che permette di farci un'idea dei contenuti al loro interno, che come possiamo vedere includono alcuni dei personaggi noti della serie Animal Crossing, edifici e persino un isolotto e una nave fatti di mattoncini.