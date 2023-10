Animal Crossing: LEGO e Nintendo annunciano un set e mostrano i primi personaggi

Nintendo sta ancora una volta collaborando con LEGO per realizzato un nuovo set di mattoncini a tema con una famosa saga della compagnia di Kyoto. Questa volta è il turno di Animal Crossing. L'annuncio è avvenuto tramite i social media, come quello di LEGO su Instagram, come potete vedere qui sotto.

Non sono ancora disponibili informazioni ufficiali sulla data di distribuzione o sui prezzi, ma ad agosto alcuni leaker Lego hanno suggerito che i set di Animal Crossing sarebbero arrivati a marzo 2024. Le informazioni trapelate dicevano di aspettarsi cinque kit, che andavano da un kit da 170 pezzi a 14,99 dollari a un set da 535 pezzi a 74,99 dollari.

Al di là delle minifigure e di alcuni altri dettagli, come i simpatici alberi da frutto e i regali galleggianti, non sappiamo cosa possiamo aspettarci da questa collaborazione tra Nintendo, LEGO e Animal Crossing.