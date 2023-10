GeForce Now: sessanta giochi in arrivo a ottobre, 29 da questa settimana

NVIDIA ha annunciato che nel mese di ottobre, il suo servizio di cloud gaming in abbonamento, GeForce Now, sarà arricchito con ben sessanta nuovi giochi, ventinove dei quali disponibili da questa settimana. Inoltre, ventuno dei sessanta saranno disponibili al lancio. Tra questi, Forza Motorsport, Assassin's Creed Mirage, Cities: Skylines II ed Hellboy.

Dal 5 al 9 ottobre 2023, si terrà anche un evento dedicato a World of Warships, con l'aggiunta di alcune sfide in gioco che, se concluse, frutteranno delle ricompense speciali e la possibilità di provare per un giorno GeForce NOW Priority.