Baldur's Gate 3 non raggiunge il perfect score nei voti di Famitsu

Per quanto concerne le altre recensioni di Famitsu , l'ottimo Granblue Fantasy Versus: Rising ha portato a casa un punteggio solo lievemente inferiore rispetto al titolo Larian, con due 9 e due 8, per un totale di 34/40.

Il gioco PS5 migliore di sempre per Metacritic, Baldur's Gate 3 deve dunque "accontentarsi" di una valutazione che non lo colloca fra i grandi capolavori degli ultimi anni , come magari avrebbe meritato.

Baldur's Gate 3 non è riuscito a togliersi la soddisfazione di incassare un perfect score su Famitsu : i voti assegnati all'RPG di Larian Studios dalla rivista giapponese sono eccellenti ma non perfetti, appunto, con quattro 9 e un totale di 36/40.

Questione di libertà

L'affascinante Astarion in Baldur's Gate 3

Di recente Swen Vincke, CEO e presidente di Larian Studios, ha rivelato di aver avuto completa libertà per Dungeons & Dragons in Baldur's Gate 3 da parte di Wizards of the Coast, l'editore dell'iconico gioco di ruolo.

Un fattore che ha senz'altro contribuito alla qualità dell'esperienza, portando fra le altre cose Baldur's Gate 3 a vincere il premio di gioco dell'anno ai The Game Awards 2023.