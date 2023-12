Baldur's Gate 3 ha avuto completa libertà per Dungeons & Dragons, rivela Larian

Wizards of the Coast ha concesso a Larian Studios una completa libertà rispetto alla licenza di Dungeons & Dragons per Baldur's Gate 3: lo ha rivelato il CEO del team di sviluppo, Swen Vincke, parlando dell'editore.

"Vorrei ringraziare Wizards of the Coast e nello specifico il team di Dungeons & Dragons per averci dato carta bianca", ha scritto Vincke nel commentare i recenti licenziamenti in casa Hasbro, che hanno colpito in particolare quella divisione.

"Sono davvero dispiaciuto di sentire che molti di voi sono dovuti andare via. È triste pensare che di tutte le persone con cui ho discusso durante gli incontri non è rimasto quasi nessuno. Spero stiate bene."

La grande libertà che è stata concessa a Larian Studios in merito alla licenza di Dungeons & Dragons si riflette nella libertà che il team ha concesso ai giocatori in Baldur's Gate 3, premiato come gioco dell'anno ai The Game Awards 2023.