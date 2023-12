The Last of Us Part 2 Remastered: svelate le dimensioni su PS5 e data del preload

Mancano ancora diverse settimane alla pubblicazione di The Last of Us Parte 2 Remastered per PS5, ma come al solito PlayStation Game Size ha svelato in anticipo le dimensioni del download e le date per il preload della versione digitale.

Stando alle informazioni condivise, The Last of Us Parte 2 Remastered avrà un peso di 76,164 GB. Questo tenendo conto che si tratta della versione 1.000.020 e non è escluso che prima del lancio le dimensioni complessive potrebbero variare tramite degli aggiornamenti. Inoltre, quello indicato dovrebbe trattarsi del peso relativo alla versione statunitense del gioco, con quella Europea che potrebbe essere leggermente maggiore per via della presenza della localizzazione in più lingue.

È interessante notare che, se confermate, le dimensioni sono leggermente inferiori a quelle della versione originale di The Last of Us Parte 2, che si agirano intorno ai 79 GB.