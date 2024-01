Palworld: dei video gameplay presentano i Pal e le loro abilità

Con l'avvicinarsi del lancio di Palword in accesso anticipato i ragazzi di Pocket World stanno pubblicato una serie di video gameplay dedicati a ogni singolo Pal che potremo affrontare in battaglia e schiavizz... ehm, aggiungere alla nostra schiera di compagni.

Palworld presto sarà disponibile in accesso anticipato, anche su Game Pass

Giusto pochi giorni fa Pocket Pair ha annunciato la data di uscita in accesso anticipato di Palworld, l'action RPG diventato noto negli anni per essere una sorta di "Pokémon con le pistole", dove per l'appunto potremo affrontare e catturare tanti mostriciattoli differenti, ma usando pistole, fucili e altri armi da fuoco con meccaniche da sparatutto in terza persona.

L'appuntamento è fissato alla prossima settimana, per la precisione il 19 gennaio, su PC, Xbox Series X|S e Xbox Game Pass. Tramite la FAQ ufficiale gli sviluppatori hanno condiviso nuove informazioni sul gioco, come l'assenza di PvP e cross-play al lancio.