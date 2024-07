Ubisoft ha annunciato le vendite dell'ultimo trimestre, rinviati due giochi di Tom Clancy

Ubisoft ha annunciato le vendite dell'ultimo trimestre nel suo resoconto finanziario, rivelando che il numero di utenti attivi mensili ha raggiunto i 38 milioni, con una crescita del 7% rispetto all'anno precedente soprattutto grazie ai live service.

XDefiant è stato protagonista di un debutto incoraggiante, con oltre 10 milioni di giocatori nelle prime due settimane e un supporto che ha visto l'introduzione di due nuove modalità fino al lancio della Stagione 1 lo scorso 2 luglio, che ha dato inizio alla roadmap degli aggiornamenti trimestrale.

Rainbow Six: Siege ha cominciato l'anno con ottime prestazioni, crescendo nei giorni di utilizzo per il 34% su base annua e nei giorni di utilizzo per giocatore del 18%, aumentando anche la monetizzazione. La Stagione 1 dell'Anno 9 si accinge a diventare quella di maggior successo nella storia del gioco.

I franchise di Assassin's Creed e The Crew hanno anch'essi registrato una crescita, in particolare il primo ha tratto vantaggio dall'annuncio del nuovo capitolo, che ha stimolato le vendite dei precedenti episodi. The Crew Motorfest sta facendo meglio di The Crew 2 dal lancio, mentre continua il supporto di Skull and Bones con la Stagione 2.