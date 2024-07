PS5 Pro uscirà entro la fine dell'anno oppure no? Un noto leaker fa chiarezza

PS5 Pro uscirà entro la fine dell'anno oppure no? Il noto leaker Tom Henderson ha pensato fosse il caso di fare chiarezza dopo le sue dichiarazioni delle ultime ore, in cui metteva in dubbio la possibilità che il nuovo modello della console Sony potesse fare il proprio debutto nel 2024.

Ebbene, secondo Henderson allo stato attuale non esistono elementi concreti che facciano pensare a un rinvio interno di PlayStation 5 Pro. Ad esempio, la data entro cui gli sviluppatori possono inviare la richiesta per ottenere la certificazione dei propri giochi per PS5 Pro è ancora fissata al 30 luglio e pare che sia stata decisa diciotto mesi fa.

Inoltre non è cambiata neppure la data del 15 settembre, termine entro cui tutti i titoli in uscita su PS5 dovranno obbligatoriamente supportare anche PS5 Pro. Il che, ha sottolineato il leaker, non significa che la nuova console verrà lanciata il 16 settembre.

Ad ogni modo, tutte le informazioni che Henderson ha potuto visionare finora sembrano confermare che il lancio sia ancora in linea con i tempi stabiliti, e i documenti di cui il leaker è in possesso fissano l'uscita di PS5 Pro a metà novembre.