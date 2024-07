PS5 Pro potrebbe uscire più tardi del previsto e non arrivare nel 2024, suggerisce Tom Henderson

Rimaniamo nel regno delle voci di corridoio, come sempre quando si parla di PS5 Pro, per una notizia che potrebbe risultare inquietante per i molti giocatori in attesa della (presunta) nuova console da parte di Sony, la quale potrebbe arrivare infine più tardi del previsto, con la sua uscita prevista forse al 2025.

Ovviamente non c'è nulla di ufficiale e si tratta solo di supposizioni, ma visto che parliamo di un sibillino messaggio da parte di Tom Henderson, ovvero il giornalista che ha rappresentato finora la fonte principale di notizie e informazioni sulla presunta PS5 Pro, è probabilmente da tenere in considerazione.

Secondo il giornalista di Insider Gaming, insomma, c'è la possibilità che il nuovo modello di console possa non arrivare, come si pensava finora, nell'autunno del 2024 e possa essere spostata direttamente al 2025, ma è solo una speculazione per il momento (così come tutta la vicenda di PS5 Pro, d'altra parte).