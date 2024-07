EA Sports FC 25 introdurrà un Season Pass a pagamento

Quest pass premium sarà disponibile per l'acquisto tramite i FC Points e i crediti FUT e funzionerà in maniera simile al pass stagionale gratuito già visto nell'Ultimate Team del precedente gioco della serie : i giocatori riceveranno XP completando sfide e obiettivi giornalieri e settimanali, tramite il quale faranno salire di livello il pass e otterranno ricompense, come potenziatori, pacchetti giocatori, e così via. Tutti i giocatori sbloccheranno i premi del percorso gratuito, mentre quelli del percorso Premium saranno riservati solo a chi ha acquistato il pass a pagamento.

Tra le novità introdotte per EA Sports FC 25 c'è anche un nuovo Season Pass a pagamento che si aggiunge a quello gratuito, con varie ricompense, come oggetti per la personalizzazione, che si potranno sbloccare tramite la Carriera, Pro Club e Ultimate Team.

Il pass a pagamento non avrà ricompense esclusive

Questo dettaglio era stato suggerito da alcuni scatti circolati in rete e sui social, ma ora sono arrivati maggiori dettagli da VG247.com, che ha potuto visionare delle immagini ufficiali e ricevere informazioni al riguardo direttamente da EA Sports, che ha precisato che il Premium Pass non avrà tipologie di ricompense esclusive rispetto a quello gratuito.

"Il livello gratuito è essenzialmente quello che i giocatori vedono già oggi nel gioco", ha dichiarato a VG247 Karthik Venkateshan, producer di Ultimate Team. "Poi c'è il premium pass, che è qualcosa che stiamo aggiungendo al gioco. Sarà una cosa condivisa tra i club, la carriera e l'Ultimate Team. È una novità per EA Sports FC 25"

"Non ci sarà nulla nel livello a pagamento che non possa essere guadagnato nel livello gratuito", ha spiegato Richard Waltz, game design director di Ultimate Team. "Non ci sono ricompense esclusive che costringano ad acquistarlo. Avremo giocatori, pacchetti, questo genere di cose, nei club, opzioni di personalizzazione. Inoltre, è bene sottolineare che sarà disponibile sia per le monete che per gli FC Points, quindi potrete decidere voi".

Per il momento non è stato svelato quanti crediti FUT o FC Points saranno necessari per acquistare il Premium Pass, con maggiori informazioni che arriveranno probabilmente nel corso delle prossime settimane. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che EA Sports FC 25 sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch a partire dal 27 settembre 2025. Ecco le nostre prime impressioni dopo averlo provato.