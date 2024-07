Asphalt, l'evoluzione della serie Gameloft: da Urban GT a Legends Unite

Se infatti è vero che fin dalla seconda metà degli anni '90 sono sempre stati i giochi di guida a consentire agli sviluppatori di mettere in evidenza le capacità grafiche di ogni nuova piattaforma, man mano che gli smartphone diventavano più potenti e versatili Asphalt ha fatto segnare sostanziali passi in avanti sul piano tecnologico.

Esistono numerosi giochi di guida per i dispositivi mobile, ma nessuno può vantare la storia di Asphalt : la serie Gameloft, che ha fatto il proprio debutto nel novembre del 2004 su Nintendo DS e N-Gage, si è evoluta negli anni fino a diventare un punto di riferimento per il genere dei racer arcade su iOS e Android, ma non solo.

I primi passi, da Asphalt: Urban GT a Elite Racing

Nella prima metà degli anni 2000 il mobile gaming come lo conosciamo oggi ancora non esisteva, e così meteore come il Nokia N-Gage, handheld consolidati come il Nintendo DS e naturalmente i dispositivi compatibili con le applicazioni J2ME si ponevano come le piattaforme di riferimento per chi voleva realizzare esperienze votate all'assoluta portabilità, semplici e veloci: in una parola, arcade.

È all'interno di questo contesto che ha fatto capolino Asphalt: Urban GT, nel novembre del 2004. Come molti giochi dell'epoca, il titolo Gameloft si presentava in due differenti versioni: una con grafica poligonale per i già citati N-Gage e Nintendo DS, mentre l'altra utilizzava un semplice raster per ovviare ai ben noti limiti dell'ambiente Java.

Lo studio francese, del resto, aveva posto le basi per il franchise proprio su questa piattaforma software due anni prima, con la riduzione di Speed Devils: nonostante l'esigenza di realizzare in pratica due prodotti diversi, l'ampia diffusione dei terminali compatibili con J2ME imponeva quel tipo di approccio, che è stato mantenuto fino ad Asphalt 4: Elite Racing del 2008.

La grafica di Asphalt 4: Elite Racing

Nella sua incarnazione tridimensionale, ad ogni modo, Asphalt era alla ricerca di una personalità precisa che gli autori immaginavano di legare proprio alla vocazione arcade dell'esperienza, caratterizzata da un modello di guida sempre più eccentrico e orientato verso la spettacolarità di nitro, salti e derapate grazie a cui era possibile percorrere qualsiasi curva a tutta velocità.