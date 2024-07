Sono due esclusive console PS5 i giochi usciti nel 2024 più venduti in Europa nella prima metà dell'anno

GSD ha svelato la classifica dei giochi più venduti in Europa formato fisico e digitale della prima metà del 2024. Si tratta di una top 10 piuttosto particolare, in quanto otto posizioni sono occupate da titoli pubblicati nel 2023 o prima, mentre solo due giochi sono usciti quest'anno, uno dei quali tra l'altro è una remaster, ovvero Helldivers 2 e The Last of Us Parte 2: Remastered.

Parliamo dunque di due esclusive console PlayStation. Helldivers 2, disponibile sia su PS5 che su PC, è al secondo posto, subito dietro a EA Sports FC 24, che si riconferma un campione d'incassi. The Last of Parte 2: Remastered è disponibile al momento solo su PS5 (ma è molto probabile il debutto su PC) e si è posizionato al decimo posto. Il resto della classifica include i soliti nomi noti, come GTA 5, Hogwarts Legacy e Red Dead Redemption 2, rispettivamente al quarto, quinto e sesto posto. Non manca anche Fallout 4, che spinto dal successo della serie TV di Amazon si è aggiudicato la settima posizione.