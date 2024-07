L'open beta di Throne and Liberty inizia oggi, ecco le date e come partecipare su PS5, Xbox e PC

Questa sera avrà inizio l'open beta di Throne and Liberty, l'MMORPG di NCSOFT (autori di Guild Wars e Lineage) e pubblicato in occidente da Amazon Games. Facciamo un riepilogo di tutti i dettagli su data e orari e come partecipare a questa versione di prova su PS5, Xbox Series X|S e PC via Steam.

La beta prenderà il via alle 19:00 italiane di oggi, 18 luglio, e si concluderà alla stessa ora di martedì 23 luglio. Si svolgerà in varie regioni del mondo, Europa inclusa, e includerà il doppiaggio in inglese, giapponese e coreano, mentre per i testi troveremo inglese, giapponese, coreano, francese, spagnolo, tedesco e brasiliano-portoghese. Niente italiano, purtroppo.