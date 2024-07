The Plucky Squire torna a mostrarsi con un gameplay trailer con jetpack e combattimenti in 2D e 3D

Ad esempio, nel filmato di oggi, che potrete visualizzare nel player sottostante, vediamo il protagonista Jot fare amicizia con Zip, un piccolo razzo che vuole aiutare il padre Zap, completamente inerme dopo essere stato smontato, recuperando i pezzi che lo compongono. Jot e Zip dunque uniranno le forze e dunque il nostro protagonista otterrà un pratico jetpack con cui volare per brevi distanze ed eseguire salti più in alto del solito. In una fase 2D, vediamo anche una sorta di sfida in modalità sparatutto a scorrimento, dove il nostro eroe deve sparare a dei nemici alieni con un fucile d'assalto tecnologico.

Devolver Digital e gli sviluppatori di All Possibile Futures hanno pubblicato un nuovo video gameplay di The Plucky Squire , il promettente action adventure che passa senza soluzione di continuità da fasi 2D e 3D offrendo una grande varietà di situazioni differenti.

Che cos'è The Plucky Squire?

The Plucky Squire è un action adventure realizzato da All Possibile Futures, studio fondato da Jack Turner, ex art director di Game Freak che ha lavorato a Pokémon Spada e Scudo. Il gioco alterna senza soluzione di continuità sequenze di gioco in 2D all'interno di libri illustrati, tazze e altri oggetti e altre in 3D ambientate nella stanza di un bambino, con giocattoli di vario genere che formano i livelli.

Di certo, si tratta di una formula accattivante che pare aver affascinato già tantissimi giocatori e anche noi, come vi abbiamo spiegato nella nostra anteprima. Per quanto riguarda la data di uscita, tuttavia al momento il gioco è previsto per un generico 2024 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, One e Nintendo Switch.